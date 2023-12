L’Inter affronta l’Udinese (sabato sera ore 20:45) a San Siro, nella gara valida per la 15^ giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi vogliono mantenere la testa della classifica dopo essere usciti indenni dalla doppia trasferta con Juventus e Napoli, totalizzando quattro punti. Di fronte i friulani di Cioffi, guidati da quel Lazar Samardzic che avrebbe potuto disputare questa partita da ex.

Simone Inzaghi deve fare i conti con l’emergenza infortuni tra difesa e corsia destra, vista la triplice assenza di Pavard, De Vrij e Dumfries. Tre le opzioni sul tavolo per rimpiazzarli: Darmian avanzato con Bisseck dietro; Darmian nei tre di difesa con Cuadrado titolare da quinto; l’esperimento Frattesi a tutta fascia. Al momento, Bisseck appare favorito per occupare il ruolo di terzo a destra, con Acerbi al centro della difesa.

Per il ruolo di difensore sinistro, il tecnico può contare sul rientrante Bastoni. Il mancino classe 1999 sembrava destinato ad andare solo in panchina, ma nell’allenamento della vigilia ha svolto tutto il lavoro con il gruppo, lanciando ottimi segnali. Per questo motivo, potrebbe anche partire da titolare e il ballottaggio è aperto con Carlos Augusto, reduce dall’ottima prova in quel ruolo a Napoli.

Sugli esterni di centrocampo, spazio a Darmian e Dimarco, mentre il terzetto sarà quello dei titolarissimi composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Nessuna sorpresa davanti, dove Inzaghi dovrebbe schierare la coppia Lautaro-Thuram.

Nessun calcolo, dunque, in vista dell’impegno di Champions League contro la Real Sociedad di martedì prossimo. Ecco le probabili formazioni di Inter-Udinese: