Pavard BRUCIA i tempi del rientro: ecco QUANDO torna in campo

L’Inter ha perso di recente De Vrij e Dumfries, ma dopo il rientro di Bastoni si prepara a riabbracciare un altro pilastro della sua difesa: Benjamin Pavard. Il francese è vicino al rientro e potrebbe tornare a disposizione con un po’ di anticipo.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che spiega come il ginocchio del difensore francese stia reagendo bene al percorso di recupero. Pertanto, una sua presenza in panchina già contro la Lazio, domenica 17 dicembre, sembra essere un’ipotesi sempre più concreta.

L’opinione di Passione Inter

La notizia del buon andamento del recupero di Pavard non può che far felice tutto l’ambiente nerazzurro. Tuttavia, in questi casi la strada migliore è quella della cautela: se anche dovesse essere in panchina contro la Lazio, è probabile che dei minuti in campo il francese li faccia solo in Coppa Italia contro il Bologna, il 20 dicembre.