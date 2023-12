Hakan Calhanoglu è uno dei giocatori più importanti dell’Inter attuale, nonché ormai un idolo di tutto il popolo nerazzurro. Un amore che il turco si è conquistato a suon di prestazioni e che sembrava inaspettato quando 2 anni e mezzo fa arrivata a parametro zero dal Milan.

Ora il suo matrimonio con l’Inter sembra indissolubile. Non a caso, già in estate la dirigenza aveva chiuso a qualsiasi possibile offerta, con il centrocampista blindato da un ricco contratto in scadenza nel 2027. Lo racconta Tuttosport, che riporta comunque alcune indiscrezioni della Turchia, che parlando dell’interesse di diverse big inglesi, con Chelsea e Liverpool in testa.

L’opinione di Passione Inter

Il mercato sa essere imprevedibile, ma Calhanoglu ha trovato la sua dimensione all’Inter e, anzi, è probabilmente andato anche oltre le aspettative di molti. Conquistare il popolo nerazzurro arrivando dal Milan non è facile e il turco è entrato nei cuori dei tifosi con tanta dedizione. Pensare a un suo addio in questo momento sembra francamente improbabile, e difficilmente la dirigenza vorrà sacrificarsi di un pilastro della rosa attuale.