L’Arabia Saudita sembra continuare a mostrare grande interesse per l’Inter. E delle negoziazioni di natura commerciali con il governo di Riad potrebbero presto portare i nerazzurri ad avere nuovi contratti di sponsorizzazione.

L’indiscrezione arriva da Tuttosport, che riporta anche un indizio che confermerebbe queste possibili novità in casa nerazzurra. Questo sarebbe l’accordo biennale concluso dalla Roma con Riyadh Season, festival d’intrattenimento con sede nella capitale saudita, come sponsor di maglia.

Questa partnership riguarderebbe anche l’Inter dal momento che, negli ultimi anni, le strategie delle due società in ambito commerciale sarebbero state spesso affini: da Digitalbits, dimostratasi poi insolvente con entrambi i club, a Qatar Airways, da poco sponsor dell’Inter e sulla maglia della Roma dal 2018 al 2021.

Sempre il quotidiano torinese, afferma come le discussioni attualmente in corso tra la dirigenza nerazzurra e il governo saudita potrebbero rappresentare un nuovo passaggio di questo percorso comune.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter è alla ricerca di nuovi sponsor che possano permettere l’ingresso di nuovi introiti. Per questo motivo, non stupisce di certo la notizia di possibili trattative con il mondo arabo, i cui investimenti nel mondo del calcio si stanno facendo sempre più pervasivi. Da capire, allora, se ci saranno delle novità in questo senso in casa nerazzurra.