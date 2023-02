Gds – Lautaro leader: l’Inter lo blinda e prepara la fascia da capitano

Se c'è un giocatore di cui davvero l'Inter non può fare a meno oggi, quello è Lautaro Martinez . Maturazione completata, soprattutto dopo la vittoria del Mondiale, diventando per Simone Inzaghi quello che per Antonio Conte era Romelu Lukaku . La vera stella di questa Inter , che dell'argentino non intende privarsi.

Lautaro Martinez ha fatto un ulteriore passo in avanti nella sua maturazione, diventando un attaccante di livello mondiale. Gli manca un ultimo step: con un pizzico di killer instinct in più sottoporta, sarebbe in assoluto tra i migliori in circolazione. Ma non ci va lontano e i numeri sono dalla sua parte, stagione dopo stagione. Evidente che all'Inter stiano cambiando diversi equilibri interni in termini di leadership: dopo gli addii di Kolarov e Perisic, si preparano quelli di Handanovic e Skriniar, più quello possibile di Brozovic. Un blocco di grande peso nello spogliatoio nerazzurro, pronto a dare il via ad una nuova era sotto il segno del Toro.