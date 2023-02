Gds – Inter, occhi sulla Premier League: spunta un ‘nuovo Lukaku’?

E resta sempre caldo il nome di Thuram

Redazione Passione Inter

Dagli ottavi di finale di Champions League contro il Porto passa una fetta del prossimo futuro dell'Inter. L'approdo ai quarti di finale della massima competizione europea avrebbe un peso rilevante per le casse del club nerazzurro, soprattutto in vista del mercato estivo. Con un extra budget, scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe più libertà nell'andare a caccia di almeno un rinforzo di alto profilo che si possa muovere in prestito o a parametro zero.

Il primo nome che salta in mente è sempre quello di Marcus Thuram, in scadenza di contratto col Borussia Moenchengladbach. Su di lui, secondo la Rosea, rimane forte la concorrenza del BayernMonaco. Ma il ragionamento vale anche per tanti giocatori della Premier League, un mercato che l'Inter sta sondando con grande attenzione. Un altro Lukaku, ovvero un calciatore molto importante che può muoversi a cifre convenienti, può spuntar fuori.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Su Thuram, da quello che ci risulta, l'Inter continua a sentirsi ampiamente in corsa dopo l'offerta formulata al calciatore ed al suo entourage. Ma non è fatta. In Premier League invece attenzione agli scossoni di fine stagione. Grandi squadre rischiano di rimanere fuori dalla Champions League, dal Liverpool al Chelsea soprattutto, e le rose extra-large avranno bisogno di una sfoltita. Può essere un mercato ricco di occasioni.