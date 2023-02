Verso Inter-Porto: Lukaku in rialzo, ultimi dubbi per Inzaghi

Le probabili formazioni dell'incontro

Redazione Passione Inter

Inter senza sosta per l'appuntamento più atteso dell'anno. Archiviata la pratica Udinese, la squadra di Simone Inzaghi è tornata subito a lavorare ad Appiano Gentile per preparare la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì alle 20.45. Restano un paio di dubbi da risolvere per quanto riguarda la formazione titolare con cui scenderanno in campo i nerazzurri.

La curiosità maggiore è legata alle scelte in attacco, dove Lautaro Martinez è sicuramente il titolare inamovibile. Accanto a lui, in queste ore, le quotazioni di Romelu Lukaku sono in rialzo e ad oggi ci sono chance che possa scalzare Edin Dzeko. Mkhitaryan dopo i problemi rimediati nella gara con l'Udinese potrebbe andare in panchina facendo spazio al ritorno di Brozovic con Calhanoglu e Barella, anche se sull'armeno arrivano notizie comunque incoraggianti. Skriniar, infine, è pronto a riprendersi il posto in difesa con Darmian a centrocampo. Ma fino all'ultimo lasciamo spazio alle possibili sorprese.

Il Porto nell'ultimo turno di campionato contro il Rio Ave ha dato fondo ad un ampio turnover. Con l'Inter dovrebbero rientrare tutti i calciatori più importanti, con l'unica incognita rappresentata da Otavio, giocatore molto importante sulla fascia che è volato in Brasile per dei trattamenti specifici. Difficile al momento pensare di rivederlo in campo, ma Conceicao ci spera ancora. Più probabili i recuperi di Galeno e Uribe.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Porto:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez

Porto (4-4-2): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê, Uribe, Eustáquio, Galeno; Taremi, Toni Martinez.