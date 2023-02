MVP Passione Inter – Mkhitaryan in top 10, Lautaro in fuga

Dopo l'ultimo match giocato dall' Inter , ecco l'attesissima classifica targata Passione Inter relativa al MVP of the Year stagionale della rosa nerazzurra! Vi ricordiamo come funziona:

Nella vittoria per 3-1 dell'Inter sull'Udinese, la prestazione di Mkhitaryan, autore anche di un gran gol per il 2-1, è stata votata dalla gran parte della nostra community come la migliore nei calciatori nerazzurri. Segue Lautaro Martinez che con il suo ingresso a gara in corso ha avuto un grande impatto, quindi Barella che non si è risparmiato dal primo all'ultimo minuto.