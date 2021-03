MF – Suning-Inter, nuovo bond da 250 milioni. Pazza idea degli Zhang: ottenere il 100% del club

Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sul futuro dell’Inter e su Suning. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, la famiglia Zhang starebbe valutando un bond da 250 milioni di euro da utilizzare in parte per rifinanziare il prestito da 375 milioni già in essere e in scadenza nel 2022.

Questo farebbe crescere il debito, ma allo stesso tempo risolverebbe eventuali problemi di liquidità prospettati dalle agenzie di rating. Ma non finisce qui perché, grazie alla liquidità acquisita, la famiglia Zhang tenterebbe l’assalto al 30% dell’Inter in mano a LionRock Capital. In questo modo Suning rimarrebbe socio unico e in caso di scudetto potrebbe sedersi al tavolo degli acquirenti capitalizzando l’eventuale plusvalenza.

CAMBIA IL LOOK DELLA SEDE: NUOVO LOGO IN MOSTRA >>>