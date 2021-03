TS – Ranocchia pronto per il Bologna, Vidal tra i convocati contro il Sassuolo

Nella sfida di sabato sera contro il Bologna, l’allenatore nerazzurro Antonio Conte dovrà fare a meno di Danilo D’Ambrosio e Stefan De Vrij ancora positivi al Covid dopo aver fatto i tamponi negli scorsi giorni. Il tecnico leccese potrà invece contare sul capitano Samir Handanovic, negativizzatosi giusto in tempo per la sfida del Dell’Ara. Vista l’assenza del giocatore olandese in difesa, toccherà ad Andrea Ranocchia prendere il suo posto.

Come riporta Tuttosport, a Bologna toccherà a Ranocchia guidare la difesa: il difensore si è perfettamente immerso nel ruolo di uomo spogliatoio e nel difficile compito di fare il vice De Vrij. L’ultima presenza del giocatore italiano risale alla gara di campionato del 30 gennaio contro il Benevento a San Siro. Intanto continua il lavoro di recupero per Arturo Vidal che dovrebbe tornare in gruppo a breve grazie alla sua grande determinazione dopo l’intervento al menisco del ginocchio sinistro. Il centrocampista cileno potrebbe bruciare le tappe e tornare tra i convocati per il recupero del 12 marzo contro il Sassuolo.

