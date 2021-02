Verso Milan-Inter, da oggi per Conte scatta la missione derby: un solo ballottaggio a centrocampo

Inizia ufficialmente a partire da oggi la preparazione ad Appiano Gentile in vista del derby di domenica prossima contro il Milan. L’Inter ha potuto godere della giornata di riposo che Antonio Conte ha concesso ieri a tutti i calciatori per via del successo convincente ottenuto domenica sera contro la Lazio. Anche Arturo Vidal, che si pensava potesse continuare a lavorare sul recupero dall’infortunio, in realtà ha goduto del giorno libero, segnale del fatto che dovrebbe regolarmente tornare a disposizione contro i rossoneri.

Proprio a centrocampo in questo momento sta maturando l’unico dubbio di formazione per Conte. L’allenatore interista vorrebbe riproporre in blocco dal primo minuto gli 11 effettivi della vittoria contro la Lazio, ma il ritorno di Vidal tra i disponibili potrebbe indurlo a favorire il cileno al posto di Christian Eriksen. Al momento, come scritto da Tuttosport, il cileno è favorito per una maglia da titolare, ma ci si aspetta che la ritrovata concorrenza con il danese possa dare una bella scossa all’ex Barcellona che fino a questo momento non ha mostrato appieno le sue qualità.

