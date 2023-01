La rivincita di Calhanoglu: “E’ il karma, Milan mandato a casa. Li abbiamo mangiati”

Parole al veleno quelle pronunciate da Hakan Calhanoglu al termine della finale stradominata e vinta dall' Inter in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Proprio il centrocampista turco, ancora una volta grande protagonista nel ruolo di play davanti alla difesa, ai microfoni di Sportmediaset non le ha mandate a dire agli ex compagni dopo alcuni sfottò ricevuti lo scorso maggio in seguito alla vittoria del campionato dei rossoneri.

RIVINCITA - "Vittoria molto importante, ma per me lo è di più. Sono contento, grazie a compagni e tifosi. Abbiamo dimostrato tanto, dopo un 3-0 non si può dire tanto. Preferisco sempre stare zitto in questi momenti, ma ho visto cose che non mi aspettavo. Ma tutto torna, il karma torna, avevamo fame oggi e secondo me devono rispettare. 3-0 e li abbiamo mandati a casa velocemente, ora concentriamoci sul campionato. Oggi abbiamo mangiato il Milan e basta".