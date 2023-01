Milan-Inter, Zhang al settimo cielo: “Fin quando ci sarà io, ci sarà progetto vincente”

Con la vittoria di questa sera ottenuta in Supercoppa Italiana sul Milan, per Steven Zhang si tratta del quarto trofeo conquistato da presidente dell'Inter. Un grande successo per tutta la proprietà e la dirigenza nerazzurra che ripaga l'ottimo lavoro svolto negli ultimi mesi nonostante le note difficoltà economiche affrontate dal club. Di presente e futuro proprio il numero uno dell'Inter ha parlato al termine dell'incontro ai microfoni di Spormediaset.