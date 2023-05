Scaramanzia, tifo, ansia e… luoghi comuni. Il derby di Champions League è arrivato, Milan contro Inter nella gara d’andata, e sui social la discussione infiamma. Nell’episodio del podcast Kick Off realizzato dall’Inter con ospite Luca Ravenna, disponibile su Spotify, si presenta la partita con una serie di “facts”, di luoghi comuni, che vengono condivisi da molti tifosi sui social in vista di questa partita e che vengono dunque commentati nell’episodio con un fact checking nerazzurro. Ne riportiamo alcuni di quelli menzionati, secondo te quali sono veri e quali no?

Il derby lo vince chi ci arriva da sfavorita; L’Inter per segnare deve fare meta, come nel rugby. In riferimento al gioco dell’Inter che prevede una trama di gioco fino ad arrivare in porta; Non potrà in ogni caso essere peggio del 2003 (il famoso euroderby di semifinale, il primo in Champions, che ci eliminò con due pareggi), Quando lo vinci è più il sollievo per non aver perso; Manca un Matteoli; Il Milan ha più DNA europeo; È giusto dare la precedenza agli abbonati per i biglietti del ritorno, fuori gli occasionali; Il derby è meglio fuori casa; Senza la regola del gol in trasferta è più bello; Se non li battiamo adesso non li battiamo più; Metterei Dzeko, ma anche Lukaku va bene; Comunque vadano le due partite, su un quotidiano nazionale un popolare ex allenatore di una squadra milanese parlerà di un’Inter che ha giocato con il guizzo dei singoli e il Milan che si è affidato alla coralità del gioco. Spoiler: non è Trapattoni; L’interista di Milano sente di più la rivalità col Milan, l’interista fuori Milano quella con la Juve; Quello che fanno i ragazzi nei 180’ è molto meno importante di quello che fai tu a partire dalla mattinata del giorno partita (in riferimento alla scaramanzia che porta molti tifosi ; Il Milan è solo palla a Leao; Tutto quello che hanno fatto i calciatori nelle loro carriere fino alle 20.59 di oggi non conterà niente, verrà tutto annullato e conterà solo quello che verrà fatto nei 180 minuti (sono pochissime le partite che ti possono portare nella storia in un senso o nell’altro).

