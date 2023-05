Inter-Sassuolo, designato l’arbitro: prima volta con i nerazzurri

C’è sempre una prima volta. Questa volta il debutto riguarda l’arbitro di Inter-Sassuolo, Matteo Marcenaro, che per la prima volta in carriera dirigerà una gara dei nerazzurri. Dopo aver arbitrato già Juventus (contro la Salernitana, nel famoso episodio del gol annullato per fuorigioco inesistente) e Milan (contro l’Empoli), per il giovane fischietto (30 anni) è arrivato il turno della terza big italiana. Sia i bianconeri che i rossoneri non sono riusciti a vincere: per entrambi solo un pareggio nelle due sfide in questione. Vedremo se l’Inter, tra le tre, sarà la prima a conquistare il successo.

Ecco il resto della squadra arbitrale:

ARBITRO: MARCENARO

ASSISTENTI: ROSSI L. – PERROTTI

IV UOMO: MASSA

VAR: DI MARTINO

AVAR: LA PENNA