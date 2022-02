Inter-Milan, cinque cose che (forse) non sai sul derby di Milano

Il tempo scorre in fretta ed il derby fra Milan ed Inter, che questo sabato si giocheranno una fetta importante di scudetto, si avvicina. E con il passare delle ore cresce anche l'attesa per una delle stracittadine più importanti degli ultimi tempi, con le due squadre che per la seconda volta nell'ultimo decennio si trovano a battagliare faccia a faccia nella lotta per il tricolore.