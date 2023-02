Inter-Milan, da Stankovic a Lautaro: quanti gol da autore nei derby!

Il Derby di Milano è un'emozione di per sé, Un gol in un derby è un'emozione unica, con il boato di San Siro a incoronare il marcatore. L'apoteosi, poi, si può raggiungere quando la rete arriva con una meraviglia balistica. Negli ultimi anni, i giocatori dell'Inter hanno saputo regalare diversi colpi d'autore: gol da cineteca, come si usava dire una volta.