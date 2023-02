Inter-Milan si avvicina: riviviamo le coreografie più belle della Curva Nord

Ormai ci siamo: arriva il "derby della Madonnina". Come ogni anno, Milano resta col fiato sospeso aspettando una delle partite più attese della stagione, soprattutto per i tifosi di Inter e Milan. Dal campo alle curve, la rivalità tra cugini si tinge di nerazzurro e rossonero senza far mai mancare coreografie, cori e striscioni accompagnati dai relativi "sfottò". La redazione di Passione Inter vi fa rivivere le coreografie più belle degli ultimi anni. Ve le ricordate? Vediamo insieme la Top 5: