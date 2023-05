Da Valentino Rossi a Djokovic: tutti i Vip che saranno all’euroderby

Non vuole mancare nessuno, nemmeno i personaggi più famosi. Il derby di Milano in semifinale di Champions League è una sfida imperdibile per chiunque, anche per i Vip. Questa sera saranno presenti decine di volti noti, ecco – come riportato da Sky Sport – una carrellata.

EX CALCIATORI NERAZZURRI

Milito

Julio Cesar

Eto’o

Pandev

Palacio

Galante

EX CALCIATORI ROSSONERI

Shevchenko

Nesta

Dida

Pirlo

Brocchi

Cafu

Seedorf

Serginho

Ambrosini

Balotelli

Borriello

Helveg

VIP GENERICI