Milan-Inter, il regolamento sui diffidati: ecco chi è a rischio squalifica

Milan-Inter sarà una partita gioca sui nervi, con la tensione che sarà alle stelle per tutti i 90′. Non potrebbe essere altrimenti per una semifinale di Champions League, e i precedenti europei confermano questo scenario.

In ogni caso, arrivano buone notizie per i nerazzurri dal momento che nessuno dei giocatori diffidati rischierà la squalifica per la gara di ritorno. Infatti, secondo il regolamento della Champions League, al termine dei quarti di finale c’è l‘azzeramento di tutte le diffide.

Per saltare la gara di ritorno, pertanto, bisognerà farsi espellere. Non è possibile, inoltre, essere squalificati per la finale a causa delle ammonizioni. Infatti, la sanzione scatta al terzo cartellino giallo e prima della finale sono rimaste solo due partite.

Bastoni, Dimarco, Lautaro Martinez e Dzeko, diffidati nel ritorno contro il Benfica, non dovranno più temere un eventuale cartellino giallo. Sospiro di sollievo anche per Inzaghi, anche lui non più a rischio squalifica.