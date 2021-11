VIDEO – Gli highlights di Milan-Inter 1-1: Calhanoglu non basta

Rivivi i momenti salienti del Derby di ieri sera

Il rigore e il coraggio di Calhanoglu non bastano. Non basta nemmeno il secondo tiro dal dischetto. E non basta neanche l'assedio del secondo tempo. L'Inter si infrange sul muro rossonero e il primo Derby stagionale finisce 1-1. Il pareggio non rispecchia la prestazione degli uomini di Inzaghi che però hanno il difetto (abitudine ormai) di non riuscire a concretizzare le tante occasioni create. Nel finale c'è stato spazio anche una possibile vittoria del Milan: il palo colpito da Saelemaekers ha salvato Handanovic.