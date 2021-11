Top&Flop di Milan-Inter: Calhanoglu con personalità, Lautaro da horror

Il Derby finisce in parità. Un gol a testa e un punto a testa. Ma l'Inter di Inzaghi, a larghi tratti, è stata superiore al Milan: tante, tantissime occasioni create dall'organico nerazzurro, manca soltanto il gol. Lautaro Martinez sembra avere una maledizione con sé dopo il ritorno dalla Nazionale. Ora si chiude un cerchio, c'è un'altra sosta. Il pareggio però non può e non deve soddisfare i nerazzurri, tanto che Inzaghi a fine partita ha definito il risultato: "Bicchiere mezzo vuoto". Ora andiamo a vedere i migliori e i peggiori del match.