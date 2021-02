Milan-Inter, Lautaro (Dazn): “Siamo uniti e si vede. Lottiamo per il campionato, Lukaku una grande persona”

Una partita praticamente perfetta per l’Inter di Antonio Conte, preparata nel migliore dei modi ed eseguita alla lettera. Lo 0-3 rifilato al Milan in questo pomeriggio memorabile di San Siro lancia un messaggio chiarissimo al tutto il campionato: la formazione nerazzurra, con quattro punti di vantaggio sui rossoneri, ha intenzione di proseguire la propria marcia verso il sogno scudetto. Una squadra cinica in attacco e molta attenta in difesa, aiutata da un Samir Handanovic straordinario in avvio di ripresa, che ha complicato radicalmente il pomeriggio di Stefano Pioli e della sua formazione.

Del match vinto nel derby contro i cugini ha parlato al triplice fischio Lautaro Martinez, protagonista del derby con una doppietta strepitosa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Siamo uniti, siamo una squadra che lavora ogni giorno per portare l’Inter il più in alto possibile, siamo molto contenti per quello che stiamo facendo. Tutti insieme corriamo, lottiamo, si vede in campo. Abbiamo sofferto tanto quest’anno, due eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, resta solo questo obiettivo e stiamo lottando per questo. Lukaku? Ancora ha 27 anni, può migliorare tanto. Lavora, si mette a disposizione dei compagni, è una grande persona e noi siamo contenti di averlo con noi. La ripresa? Handanovic è sempre pronto, quando abbiamo bisogno risponde sempre”.

