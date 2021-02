Milan-Inter, la dedica di Barella per Cossu: “Forza Andre”

Nicolò Barella nel finale di partita dopo essersi levato la maglietta da gioco, ha mostrato una particolare sotto maglia in cui ha dimostrato tutto l’affetto e la vicinanza ad Andrea Cossu. “Forza Andre” questa la dedica per l’ex giocatore. Nella giornata di ieri l’ex centrocampista e attuale talent-scout del Cagliari Calcio ha avuto un brutto incidente stradale ed è stato portato in ospedale con il codice rosso. Le condizioni di Cossu sembrano però essere stabili ed è fuori pericolo di vita. Barella continua dunque a dimostrare il suo affetto e la vicinanza all’ambiente della squadra che l’ha lanciato tra i professionisti.

