Un Derby dominato e stravinto, che vale la supremazia della città di Milano e soprattutto l’allungo in classifica. L’Inter batte 0-3 il Milan grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e la rete di Romelu Lukaku.

Al termine del match il presidente nerazzurro Steven Zhang ha esultato per la vittoria sul suo account Instagram: “Milano è nerazzurra. Never giving up! Forza ragazzi”