L’Inter SCHIANTA il Milan! Prima fuga per Conte: la classifica aggiornata

L’Inter batte il Milan per 3-0 con la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Romelu Lukaku. Il derby di Milano si colora di nerazzurro e la squadra di Antonio Conte vola al primo posto in classifica a 4 punti di vantaggio sui rossoneri di Stefano Pioli. E’ la prima fuga per il tecnico leccese con la squadra nerazzurra. La classifica aggiornata e il calendario dei prossimi impegni dell’Inter:

Le prossime partite dell’Inter:

28/02 h. 15.00: Inter-Genoa

04/03 h. 20.45: Parma-Inter

08/03 h. 20.45: Inter-Atalanta

LE PAGELLE DI MILAN-INTER