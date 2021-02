Milan-Inter 0-3, l’Inter si conferma miglior attacco: la statistica da record

Milano si tinge di nerazzurro! L’Inter di Conte domina a San Siro, demolendo i cugini rossoneri con un netto 3-0 che porta la firma della LuLa. Doppietta di Lautaro, servito prima da Lukaku e poi da Perisic, poi il belga si mette in proprio e chiude i conti con la rete del 3-0. Domenica da record per la Beneamata, che raggiunge quota 57 gol in campionato nelle prime 23 partite. Come riportato da OptaPaolo infatti, solo nelle stagioni 1949/50 e 1950/51 l’Inter ha fatto meglio.

