Milan-Inter, Perisic devastante. Passaggi e intercetti: la sua partita ai raggi X

E’ questo il miglior Perisic mai visto a Milano con la maglia dell’Inter? Il croato, dopo un primo periodo di ambientamento, è riuscito a immergersi a 360° nel 3-5-2 di Conte, riscoprendosi esterno sinistro di tutta fascia.

Dopo aver superato l’esame Lazzari in Inter-Lazio, Perisic ieri ha impressionato anche nel derby vinto per 0-3 sul Milan. L’ex Bayern Monaco è infatti risultato essere uno dei migliori in campo, ha vinto il duello con Calabria e ha anche realizzato l’assist per lo 0-2 di Lautaro.

Come riportato da CalcioDatato, la partita di Perisic è stata “totale” in entrambi le fase di gioco. Ecco la sua partita ai raggi X: 4 intercetti, 4 palloni recuperati, 9 passaggi progressivi riusciti su 12

e 2 passaggi chiave di cui 1 assist.

ERIKSEN E IL BELLISSIMO GESTO DI CONTE DOPO IL CAMBIO >>>