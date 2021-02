Milan-Inter, Eriksen is back: il bellissimo gesto e la frase di Conte dopo il cambio

L’ottima prestazione fornita anche contro il Milan, ieri pomeriggio a San Siro, ha ulteriormente certificato la rinascita di Eriksen. Il fantasista danese ora è totalmente al centro del progetto tecnico di Conte.

Ieri l’ex Tottenham è partito titolare al fianco di Brozovic e Barella, mostrando ancora una volta di aver recepito il credo tattico di Conte e di poter dare tanto alla causa nerazzurra, dopo essere stato vicino a lasciare l’Inter.

Come riportato da Inter Tv, al momento della sostituzione di Eriksen nella ripresa, Conte lo ha indicato come per dire “Sei il mio uomo”, prima di abbracciarlo e scambiarsi un cinque.

IL CFO WILLIAMS SVELA I PIANI DI SUNING >>>