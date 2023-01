Milan-Inter, le probabili formazioni del Derby di Supercoppa

Si avvicina a grandi passi il primo trofeo stagionale, con Inter e Milan ad affrontarsi nuovamente dopo il testa a testa dello scorso anno. A Riad, domani alle 20, l'infinito Derby meneghino potrebbe svoltare la stagione delle due squadre, in un senso o nell'altro. Ecco perché, nonostante qualche assenza importante, Inzaghi schiererà la miglior formazione possibile.

Gli unici cambiamenti rispetto alle ultime formazioni sono la conferma di Darmian titolare al posto di uno spento Dumfries, ed il rientro di Calhanoglu e di Barella a centrocampo, accanto a Mkhitaryan. Brozovic potrebbe provare a stringere i denti per andare almeno in panchina, mentre Lukaku, che si è allenato con il gruppo, difficilmente dovrebbe riuscire ad insidiare Dzeko per una maglia da titolare. Queste le probabili formazioni della sfida: