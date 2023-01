Skriniar, Supercoppa spartiacque: entro fine settimana la risposta sul rinnovo

La telenovela Skriniar dovrebbe essere finalmente in dirittura d'arrivo, in un senso o nell'altro. Lo slovacco, che da mesi sta prendendo tempo per il rinnovo consapevole di poter strappare un contratto molto più ricco in altri club, non ha ancora dato una risposta all'Inter, ma non potrà fuggire in eterno: il club ha bisogno di sapere.