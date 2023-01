Scambio Brozovic-Kessie, decisiva la volontà dei giocatori?

Anche ieri sera, a Sky Sport, Di Marzio ha ribadito che l'operazione è ancora in piedi. Certo non è entrata nel vivo e potrebbe anche concludersi in un nulla di fatto, ma già solo il fatto che le due società ci pensino e ne parlino, fa riflettere. A frenare il tutto però al momento sarebbe Xavi, che non sarebbe poi così sicuro di privarsi di Kessie, nonostante il pochissimo minutaggio concessogli in stagione. Senza contare che, appurato che Kessie tornerebbe molto volentieri in Serie A, l'ago della bilancia potrebbe essere Brozovic. Il croato infatti non si sarebbe ancora espresso, ma non è detto che voglia lasciare tanto a cuor leggero Milano.