Milan-Inter, rigore ANNULLATO a Lautaro: la RICOSTRUZIONE

Episodio che farà molto discutere al 31′ di Milan-Inter. Lautaro Martinez ruba palla a Kjaer nell’area rossonera e viene steso dal difensore danese. L’arbitro, lo spagnolo Gil Manzano, ha concesso il rigore, con annessa ammonizione per il fallo. Tuttavia, dopo un controllo VAR la decisione è stata revocata. Come mai?

Il direttore di gara è andato a rivedere il contatto tra il Toro e Kjaer al monitor, notando come il difensore danese faccia di tutto per evitare il contatto con l’attaccante dell’Inter, decidendo così per l’annullamento del rigore. Questa la spiegazione data dall’ex arbitro Calvarese, in collegamento su Prime Video, il quale ha definito corretta la decisione.

Rimangono delle perplessità sull’applicazione del protocollo VAR, dal momento che i contatti di gioco come spinte e strattonate andrebbero valutati, in teoria, solo dall’arbitro in campo, sebbene va detto come il contatto fosse effettivamente leggero.