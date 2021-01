Milan primo anche nella classifica rigori: Inter distante otto lunghezze

Il Milan ha incassato una sola sconfitta in questa stagione e continua a veleggiare al comando della classifica; spiccano però i dodici rigori avuti a favore in diciotto giornate di campionato con i nerazzurri, distanti tre punti, fermi a quattro penalty o per esempio il gruppo secondo in questa speciale graduatoria addirittura doppiato.

L’Inter in questo campionato è stata protagonista di numerosi episodi dubbi, a cominciare dalla prima giornata contro la Fiorentina in cui fu negato un rigore a Lautaro Martinez. Proseguendo poi sono clamorosi quelli negati a Perisic contro il Parma al numero dieci nerazzurro con Ibanez in Roma-Inter.

CLASSIFICA RIGORI: Milan 12, Juventus 5, Roma 5, Sassuolo 5, Sampdoria 4, Lazio 4, Inter 4, Crotone 4, Benevento 3, Cagliari 3, Verona 3, Napoli 3, Spezia 3, Fiorentina 3, Torino 3, Bologna 2, Atalanta 2, Genoa 1, Parma 1, Udinese 1.

