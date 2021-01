LIVEBLOG – Il Milan ottiene il 12esimo rigore in campionato. I tifosi ironici: “Cade il Governo? Rigore per il Milan”

Il Milan ha vinto a Cagliari 2 a 0, in una gara in cui non sono mancate le polemiche arbitrali. I rossoneri sono passati in vantaggio su un calcio di rigore generoso, trasformato poi da Ibrahimovic. Negli ultimi minuti del match, l’arbitro sorvola su un episodio in area di rigore rossonera, dopo un contatto piuttosto dubbio. Quello di stasera è il rigore numero 12 in 18 partite, mentre l’Inter è ferma a quota 4. I tifosi hanno reagito con ironia sugli episodi arbitrali favorevoli al Milan.

