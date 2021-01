Nainggolan: “Non ho rimpianti del passato. Inter? Sarei felice se vincesse lo Scudetto”

Il Cagliari ottiene la sesta sconfitta consecutiva, tra campionato e Coppa Italia. Contro il Milan finisce 2 a 0 per i rossoneri, anche se le polemiche arbitrali non sono mancate. Radja Nainggolan è rimasto in campo per 90′ minuti e al termine della gara è stato raggiunto dai microfoni di Sky. Il belga, in particolare, ha parlato del suo passaggio dall’Inter al club sardo.

Queste le sue parole: “Non ho nulla da rimpiangere. Son contento di quello che sto dando dall’inizio dell’anno. Son tornato a Cagliari perché volevo giocare, son contento di dare qualcosa in più a questa squadra. Se l’Inter dovesse vincere lo Scudetto sarei contento per loro, io ora sono concentrato sulla salvezza del Cagliari”.

