GdS – Barella l’italiano più richiesto sul mercato. Dopo il Barcellona, altri due top club sul talento dell’Inter

Non è bastato il successo del Milan di ieri sera sul Cagliari per cancellare la prestazione dell’Inter e soprattutto di Nicolò Barella della scorsa domenica contro la Juventus. Sebbene i rossoneri siano schizzati nuovamente a +3 in vetta alla classifica, alla formazione di Antonio Conte resta infatti la carica del derby d’Italia per cercare il sorpasso già dalla prossima giornata quando i cugini se la dovranno vedere con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Ma non solo, perché all’Inter in questo momento rimane soprattutto la consapevolezza di aver trovato finalmente un equilibrio a centrocampo, con Brozovic a dare ordine davanti alla difesa e due mezzali letali come Barella e Vidal. Proprio il centrocampista sardo, come sottolineato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, è quello che in questo momento ha tutti gli occhi puntati addosso, non solo in Italia ma anche in Europa.

In tema di mercato, infatti, il calciatore è già stato accostato la scorsa estate al Barcellona. Il club blaugrana, dopo essersi defilato per questioni economiche, potrebbe però rifarsi sotto tra qualche mese con un nuovo presidente al timone della società. Da non sottovalutare anche il Real Madrid che avrebbe chiesto subito informazioni dopo quell’assist di tacco per Lautaro nel match di Valdebebas. E infine pure il Bayern Monaco ha spedito messaggi al ragazzo, in attesa che l’Inter definisca meglio il futuro della propria società.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<