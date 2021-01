GdS – Inter, si ferma ancora Sanchez: oggi nuove visite

Entrato a pochissimi minuti dalla fine nel corso del derby d’Italia vinto dall’Inter sulla Juventus, Alexis Sanchez ha avuto un buonissimo impatto sulla gara in un momento soprattutto di gestione da parte dei nerazzurri. L’attaccante cileno, infatti, è riuscito con la sua vivacità a dare respiro e portare di qualche metro più avanti la squadra nel momento in cui la Juventus sembrava potesse diventare pericolosa per la prima volta nel corso dei 90 minuti.

Purtroppo per l’Inter, però, l’attaccante è uscito dolorante del match di domenica sera e potrebbe essere costretto ad un nuovo stop. In vista dell’ultimo match del girone di ritorno contro l’Udinese, l’ex Sanchez potrebbe essere il grande assente. In ogni caso, come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nella giornata odierna sono previsti esami approfonditi per valutare le sue condizioni. Qualora non dovesse recuperare in tempo Conte avrebbe a disposizione Andrea Pinamonti come terzo attaccante, già convocato nella sfida contro la Juventus.

