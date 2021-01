Gigi Riva: “Barella un predestinato, è il miglior giocatore italiano. Sono orgoglioso, rappresenta la Sardegna”

A consacrare definitivamente il talento di Nicolò Barella, ci ha pensato questa mattina una vera e propria leggenda non solo del calcio sardo, ma di quello italiano in generale. Gigi Riva, idolo dello stesso centrocampista dell’Inter, ha infatti definito Barella come il miglior giocatore italiano in circolazione. Un vero orgoglio l’ex calciatore, non solo per le origini condivise con il ragazzo, ma per aver anche contribuito attivamente alla crescita del centrocampista grazie alla formazione giovanile avvenuta presso la Scuola Calcio Gigi Riva.

Queste le sue parole su Barella: “Credo che il gol alla Juve abbia consacrato ufficialmente Barella come miglior giocatore italiano. Io ne sono orgoglioso perché rappresenta Cagliari e la Sardegna, come la rappresentavo io. E perché Nicolò è cresciuto nella Scuola Calcio Gigi Riva. Da piccolo aveva già la testa da grande. Un predestinato. L’ho incontrato l’ultima volta a una festa della scuola calcio, qualche anno fa. Gli dissi di andare avanti così, perché era sulla buona strada. Ha seguito il consiglio”.

