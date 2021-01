CorSera – Inter, non solo Bc Partners: c’è un fondo americano disposto a collaborare

Non è ancora chiaro il futuro del gruppo Suning alla guida dell’Inter. Ciò che sembra inevitabile, però, è l’ingresso in società da parte di uno o più fondi esteri, in un momento di massima difficoltà economica per il club nerazzurro. Come spiegato questa mattina dal Corriere della Sera, la famiglia Zhang non uscirà completamente di scena, visto che potrebbe mantenere addirittura le quote di maggioranza del club. Chi andrà via, invece, sarà Lion Rock, attuale socio di minoranza pronto a sfilarsi e vendere il proprio 31%.

Secondo le ultime indiscrezioni circolate questa mattina sul quotidiano milanese, Bc Partners – considerato come favorito per l’ingresso in società – potrebbe non operare da solo. Vi sarebbe infatti anche il fondo americano Ares interessato alle quote dell’Inter e potrebbe collaborare con lo stesso Bc Partners per entrare nell’affare. Entrambi i fondi stanno dialogando da tempo con Suning, in attesa che la situazione si sblocchi nel giro di qualche settimana per fare chiarezza soprattutto agli occhi dei tanti tifosi nerazzurri.

