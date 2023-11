Mkhitaryan-Inter, accordo vicinissimo: ecco la data della firma

A sorpresa non sarà titolare contro il Benfica. Già, perché Henrikh Mkhitaryan è uno degli insostituibili dell’Inter e il fatto che Inzaghi gli conceda una gara di riposo, almeno dall’inizio, fa sempre scalpore. Il tecnico e l’Inter, infatti, non sembrano poter fare a meno dell’armeno. E, non a caso, il prolungamento di contratto è ormai alle porte.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport: i nerazzurri hanno ormai messo la penna in mano al giocatore dopo il primo incontro avuto in settimana con l’agente Rafaela Pimenta. Ora ne manca solo un altro, quello definitivo, che arriverà dopo la trasferta di Napoli.

Mkhitaryan, allora, è pronto a legarsi all’Inter ancora per un anno, con un’opzione su quello successivo. Niente formula biennale, dunque, come era sta ipotizzato inizialmente.

L’opinione di Passione Inter

Pensare a un’Inter senza Mkhitaryan non è uno scenario attualmente realistico. L’armeno è attulamente imprescindibile. Chiaro che, vista l’età, il prossimo anno la sua centralità potrebbe essere ridimensionata. Al tempo stesso, però, l’armeno potrebbe comunque rimanere una risorsa preziosa.