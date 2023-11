L’Inter si prepara ad affrontare il Benfica al Da Luz per la quinta giornata del girone D di Champions League. I nerazzurri inseguono il primo posto in classifica nella lotta con la Real Sociedad, mentre i portoghesi – ancora a quota zero punti – vogliono centrare almeno l’Europa League superando il Salisburgo e guadagnando la terza posizione.

I nerazzurri sono nel pieno di una settimana sfiancante, con tre trasferte. La prima si è chiusa con il pareggio allo Stadium, la seconda a Lisbona e la terza a Napoli domenica sera. Per questo, Simone Inzaghi prepara una rivoluzione per far rifiatare quanto più possibile i suoi calciatori. Non convocato Dumfries causa affaticamento, gli altri due assenti saranno Pavard e Bastoni.

Il tecnico piacentino schiererà – come annunciato in conferenza stampa – Audero in porta, alla prima in carriera da titolare con l’Inter e, in generale, in Champions League. Davanti a lui torna Bisseck da titolare come a Salisburgo, con De Vrij al centro e Acerbi a sinistra. Sulle corsie, a sinistra ci sarà sicuramente Carlos Augusto al posto di Dimarco, mentre a destra è ballottaggio fra Darmian e Cuadrado, con il primo favorito visto che il colombiano potrebbe non essere ancora pronto per la (prima) titolarità.

A centrocampo potrebbero cambiare tutti gli interpreti rispetto alla gara di Torino: fuori Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, dentro Frattesi, Asllani e Klaassen. Lo stesso avverrà in attacco, con Arnautovic e Sanchez titolare dopo aver recuperato dalla leggera distorsione alla caviglia. Inzaghi ha annunciato che il cileno partirà dal primo minuto.

Queste le probabili formazioni di Benfica-Inter: