Monza-Inter, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Palladino e Inzaghi

Gli undici mandati in campo dai due tecnici per la gara dell'U-Power Stadium, 17a giornata del campionato di Serie A

Manca poco a Monza-Inter, anticipo del sabato al via alle ore 20.45. All'U-Power Stadium le due squadre si affronteranno nella 17a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sono chiamati a vincere per confermare quanto di buono visto contro il Napoli, mentre i padroni di casa vogliono dare continuità al pareggio ottenuto in casa della Fiorentina.