Monza-Inter, Lukaku fa peggio di Sacchi: “Un disastro, non la prende mai”

Nella serata in cui l'errore dell'arbitro Sacchi potrebbe aver definitivamente compromesso i sogni scudetti dell'Inter, c'è chi in campo sembra essere riuscito a fare ancora peggio. Stiamo parlando di Romelu Lukaku, entrato nella ripresa al posto di un Dzeko poco ispirato. Il centravanti belga, dopo i timidi segnali mostrati contro il Napoli, ha disputato una delle sue peggiori gare in maglia nerazzurra chiudendo la sua serata con una scorpacciata di stop sbagliati e insufficienze.