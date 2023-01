“Prestazione scarsa, sarà sospeso”, anche i quotidiani non perdonano Sacchi

Il grave errore commesso in occasione della rete cancellata ad Acerbi in Monza-Inter, rischia di compromettere seriamente la carriera di Juan Luca Sacchi. Il giovane arbitro di Macerata è infatti finito nel mirino per la leggerezza di un fischio affrettato che potrebbe costargli un lunghissimo stop. Questa mattina, confrontando pagelle e giudizi dei principali quotidiani sportivi, ecco che anche la stampa italiana - dopo le dure parole di Simone Inzaghi - non gli ha risparmiato critiche e insufficienze.