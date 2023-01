GdS – Monza-Inter, retroscena sul gol di Acerbi: “Sacchi ha ammesso l’errore”

Non riusciva proprio a darsi pace Simone Inzaghi nel post-partita di ieri sera, incredulo per aver incassato un pareggio che stoppa violentemente i sogni scudetto di un'Inter che sperava nella rimonta. Contro il Monza, oltre ad una prestazione sbiadita dei nerazzurri, a pesare è stato un errore piuttosto grave commesso dall'arbitro Juan Luca Sacchi nel corso della ripresa. Al 36' del secondo tempo, sugli sviluppi di calcio di punizione, il direttore di gara è stato precipitoso nel fischiare un contatto inesistente tra Gagliardini e Pablo Marì, senza attendere la fine dell'azione che avrebbe regalato ad Acerbi il primo gol in maglia nerazzurra.