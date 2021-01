Moratti: “L’Inter può vincere lo scudetto. Contro la Juve vittoria netta”

Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, in un’intervista a Tuttosport ha analizzato la vittoria dell’Inter di domenica sera contro la Juventus e ha confermato che i neroazzurri possono puntare allo scudetto. In seguito le parole.

VITTORIA CON LA JUVE – “Sinceramente è una bella sensazione perché questa vittoria dà l’idea che l’Inter può puntare a qualcosa di importante. La Juve era l’avversaria che faceva più paura, ma occhio al Milan. Centrare una vittoria così netta è stato assolutamente importante“.

GAP CON LA JUVE – “Il discorso che fa Conte è molto in generale. Sotto il profilo calcistico questo gap è un po’ inferiore anche per merito dell’Inter che sta giocando bene. La tattica del gap penso sia un piano di Conte per motivare i giocatori e metterli nelle condizioni di fare un’impresa“.

PAROLA SCUDETTO – “L’Inter può permettersi di pronunciarla sempre quella parola, perchè non è che siamo il Sassuolo. Ma per scaramanzia, un po’ sto attento. Il campionato è molto equilibrato dove gli avversari si possono battere tutti. Siamo in una buona condizione per vincere lo scudetto“.

GOL VIDAL – “Il gol gli ha fatto molto bene e poi ho visto quanto i compagni erano felici per lui; questo dimostra che in squadra c’è un bel clima“.

