Moratti non ha dubbi: “Cristiano Ronaldo? Molto bravo, ma il Fenomeno è solo uno…”

L'ex presidente allontana le voci di un ritorno in sella

Moratti ha dichiarato: "Sto seguendo con molta attenzione la Serie A. Il ritorno di Mourinho ha sicuramente riacceso l'interesse, specie perché è partito bene. Anche la Roma in questa stagione punterà allo Scudetto, uno come Josè non punta mai al terzo posto. Non si sbilancerà mai ovviamente lui, ma è lì. Inzaghi con pazienza ha trovato calciatori funzionali al suo bel gioco. L'abbraccio con il suo pupillo Correa lo testimonia".