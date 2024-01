Il MOTIVO dei fischi al minuto di silenzio per Riva in Napoli-Inter

La notizia della morte di Gigi Riva, una delle più grandi bandiere del calcio italiano, è arrivata soli pochi minuti dal calcio d’inizio di Napoli-Inter, finale di Supercoppa. Tanto che l’organizzazione di minuto di silenzio in sua memoria è stata rimandata all’inizio del secondo tempo. Tuttavia, non è andata come la Lega Serie A sperasse, con diversi fischi che sono partiti dall’Al-Awwal Park Stadium.

Una scena molto brutta, che però non sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti di Riva stesso, quanto più un “problema culturale”. Infatti, secondo quanto riscostruito dalla Lega, il motivo dei fischi sarebbe legato al fatto che nella cultura araba il minuto di silenzio per commemorare i morti non è previsto e, anzi, viene sembrerebbe essere vissuto con fastidio.

Inoltre, va evidenziato come la stessa scena si sia ripetuta in occasione della semifinale di Supercoppa spagnola, quando il pubblico fischiò il minuto di silenzio a Franz Beckenbauer prima di Real Madrid–Atletico Madrid. Infine, sottolineato anche come il pubblico italiano presente allo stadio ieri sera abbia provato a coprire i fischi con gli applausi per Rombo di Tuono.