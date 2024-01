VIDEO – Il messaggio d’AMORE di Arnautovic ai tifosi dell’Inter

Marko Arnautovic era tornato all’Inter anche per rivivere momenti come questo. L’austriaco è entrato in campo nell’assedio finale dei nerazzurri contro il Napoli e ha partecipato alla festa per il gol di Lautaro Martinez.

Al fischio finale, l’austriaco ha poi voluto rivolgere un messaggio d’amore a tutto il popolo interista, dimostrando grande attaccamento ai colori nerazzurro, nonostante le difficoltà avute fin qui nella sua seconda esperienza nerazzurra.

Questo il video: